Клочков Григорий Никитин
мужской, родился 1827, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьМарья Петрова1803 г.р.
ОтецНикита Петров1798 г.р.
Супруги
Клочкова Акулина Иванова1825 г.р.
Дети
(Клочкова) Агафья Григорьева1850 г.р.
Клочков Андрей Григорьев1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Никита Петров
Мать: Марья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клочкова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Клочкова) Агафья Григорьева
Мать ребёнка: Клочкова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Клочкова Акулина Иванова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно