Клочков Григорий Никитин

Клачков Григорий Никитин
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Никита Петров
Мать: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафья Григорьева
Мать ребёнка: Клачкова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Клачкова Акулина Иванова
Место жительства
1858
56
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клачкова Акулина Иванова
Смерть
Неизвестно