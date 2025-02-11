Клочков Григорий Никитин 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Клочков Григорий Никитин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Марья Петрова1803 г.р.
Отец
Никита Петров1798 г.р.
Супруги
Клочкова Акулина Иванова1825 г.р.
Дети
(Клочкова) Агафья Григорьева1850 г.р.
Клочков Андрей Григорьев1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Никита Петров

Мать: Марья Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочкова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Клочкова) Агафья Григорьева

Мать ребёнка: Клочкова Акулина Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Клочков Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Клочкова Акулина Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

56

Смерть
Неизвестно

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