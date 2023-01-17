Клочков Григорий Никитин

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Клачков Григорий Никитин

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Никита Петров

Мать: Марья Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафья Григорьева

Мать ребёнка: Клачкова Акулина Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Клачков Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Клачкова Акулина Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
56
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клачкова Акулина Иванова

Смерть
Неизвестно
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