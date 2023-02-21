Глебов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Новосильцева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1818
Мать ребёнка: Новосильцева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Новосильцева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новосильцева Анастасия Петровна
Смерть
1852