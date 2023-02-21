Глебов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебов Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Глебов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Новосильцева Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
08.10.1818

Сын: Глебов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Новосильцева Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Новосильцева Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Новосильцева Анастасия Петровна

Смерть
1852
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