Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1832 г.р.

Мать

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: Иван Федоров

Мать: Елена Изотова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869
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