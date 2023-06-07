Дмитрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865
Отец: Иван Федоров
Мать: Елена Изотова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869