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Грищенко Анатолий Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Грищенко Адам

Мать: Фаина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2009
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