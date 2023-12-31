Матросова (Окольничникова) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросова (Окольничникова) Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1976

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1976

Отец: Окольничников Виктор Викторович

Мать: Окольничникова (Ходакова) Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
03.04.1993

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Развод
03.12.1994

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.2009

Дочь: (Матросова) Полина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Магадан, город Магадан, Магаданская область

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