Ефимия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Лаврентьевна

Ефимия Лаврентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Люткино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Даниилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Люткино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close