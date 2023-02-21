Ефимия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Даниилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно