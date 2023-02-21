Бобов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобов Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1610

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1610

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1640

Сын: Бобов Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: не указана

Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобов Иван Борисович

Мать ребёнка: не указана

Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобов Стенка Борисович

Мать ребёнка: не указана

Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобов Яким Борисович

Мать ребёнка: не указана

Бобова
Смерть
Неизвестно
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