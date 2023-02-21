Бобов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1610
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1610
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1640
Мать ребёнка: не указана
Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобов Иван Борисович
Мать ребёнка: не указана
Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобов Яким Борисович
Мать ребёнка: не указана
Бобова
Смерть
Неизвестно