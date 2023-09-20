Юрецкий Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1938
Дочь: Ужастина (Юрецкая) Алевтина Константиновна
Мать ребёнка: Юрецкая (Кузнецова) Александра Федоровна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
Неизвестно