Юрецкий Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрецкий Константин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1938

Дочь: Ужастина (Юрецкая) Алевтина Константиновна

Мать ребёнка: Юрецкая (Кузнецова) Александра Федоровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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