Нигматуллина Факия 2 Жена Сабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллина Факия 2 Жена Сабировна

Место рождения

д.Кайбицы Старо-Студенецкую вол. Буинского уезда Симбирской губ.

Дата рождения

1901

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.
Около 1895 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунгатов Гатаулла Сунгатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунгатов Гатаулла Сунгатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунгатов Гатаулла Сунгатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунгатов Гатаулла Сунгатович

Рождение ребёнка
20.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сунгатов Гатаулла Сунгатович

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
?.03.1938

Муж: Нигматуллин Сибгатулла

Рождение ребёнка
18.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Сибгатулла

Кайбицы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Сибгатулла

Кайбицы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Сибгатулла

Кайбицы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Сибгатулла

Смерть
1986

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