Нигматуллина Факия 2 Жена Сабировна
Место рожденияд.Кайбицы Старо-Студенецкую вол. Буинского уезда Симбирской губ.
Дата рождения1901
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сунгатов Гатаулла Сунгатович
Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
?.03.1938
Рождение ребёнка
18.07.1939
Рождение ребёнка
11.08.1941
Рождение ребёнка
28.09.1944
Рождение ребёнка
1948
Смерть
1986