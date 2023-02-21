Шевнина Наталья Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина Наталья Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шевнин Савватий Прокопьевич

Отец ребёнка: Шевнин Прокопий Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Шевнин Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Шевнин Прокопий Прохорович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Шевнин Антон Прокопьевич

Отец ребёнка: Шевнин Прокопий Прохорович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевнин Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Шевнин Прокопий Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Прокопий Прохорович

Смерть
Неизвестно
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