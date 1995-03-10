Докучаева (Попова) Мария Николаевна
Место рожденияЦарицын Саратовская губ.
Дата рождения14.04.1908 ст.
Дата смерти10.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1908 ст.
Царицын Саратовская губ.
Бракосочетание
1929
Сталинград Центральный р-н
Рождение ребёнка
13.04.1936
Дочь: Константинова Аделаида Валерьевна
Отец ребёнка: Докучаев Валерий Иванович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
10.03.1995
Волгодонск Ростовская обл.