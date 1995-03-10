Докучаева (Попова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаева (Попова) Мария Николаевна

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Место рождения

Царицын Саратовская губ.

Дата рождения

14.04.1908 ст.

Дата смерти

10.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1908 ст.

Отец: Попов Николай Михайлович

Мать: Попова Клавдия Михайловна

Царицын Саратовская губ.
Бракосочетание
1929

Муж: Докучаев Валерий Иванович

Сталинград Центральный р-н
Рождение ребёнка
13.04.1936

Дочь: Константинова Аделаида Валерьевна

Отец ребёнка: Докучаев Валерий Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
10.03.1995
Волгодонск Ростовская обл.
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