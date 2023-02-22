Аксёнов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Аксёнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1890
Мать ребёнка: Аксёнова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.04.1893
Мать ребёнка: Аксёнова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.07.1900
Мать ребёнка: Аксёнова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.03.1906
Мать ребёнка: Аксёнова Александра Фёдоровна
Смерть
Неизвестно