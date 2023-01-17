Подольская (Попова) Александра
Место рождения
Дата рождения09.04.1914
Дата смерти18.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1914
Рождение ребёнка
1932
Сын: Подольский Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Подольский Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подольский Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
16.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подольский Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1993