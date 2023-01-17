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Подольская (Попова) Александра

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Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

09.04.1914

Дата смерти

18.12.1993

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1914

Отец: Попов Александр Васильевич

Мать: Попова Мария Дмитриевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Подольский Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Подольский Михаил Сергеевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подольский Михаил Сергеевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подольский Михаил Сергеевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подольский Михаил Сергеевич

Смерть
18.12.1993
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
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