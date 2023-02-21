Арто (Artaud) Дениз (Denise)
Место рожденияЛюньи, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Дата рождения27.04.1711
Дата смерти22.02.1775
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.04.1711
Отец: Арто Себастьен
Мать: Ларж Клодина
Люньи, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Бракосочетание
03.09.1740
Муж: Буйон Дени
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
27.06.1741
Дочь: Буйон Дениз
Отец ребёнка: Буйон Дени
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
29.11.1742
Дочь: Буйон Жанна
Отец ребёнка: Буйон Дени
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
06.03.1744
Сын: Буйон Жан
Отец ребёнка: Буйон Дени
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
04.02.1746
Сын: Буйон Пьер
Отец ребёнка: Буйон Дени
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
04.02.1746
Сын: Буйон Франсуа
Отец ребёнка: Буйон Дени
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
09.04.1747
Сын: Буйон Дени
Отец ребёнка: Буйон Дени
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
21.04.1748
Дочь: Буйон Мадлен
Отец ребёнка: Буйон Дени
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундий-Франш-Конте, Франция
Смерть
22.02.1775
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция