Арто (Artaud) Дениз (Denise) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрто (Artaud) Дениз (Denise)

Арто (Artaud) Дениз (Denise)

avatar

Место рождения

Люньи, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция

Дата рождения

27.04.1711

Дата смерти

22.02.1775

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1711

Отец: Арто Себастьен

Мать: Ларж Клодина

Люньи, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Бракосочетание
03.09.1740

Муж: Буйон Дени

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
27.06.1741

Дочь: Буйон Дениз

Отец ребёнка: Буйон Дени

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
29.11.1742

Дочь: Буйон Жанна

Отец ребёнка: Буйон Дени

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
06.03.1744

Сын: Буйон Жан

Отец ребёнка: Буйон Дени

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
04.02.1746

Сын: Буйон Пьер

Отец ребёнка: Буйон Дени

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
04.02.1746

Сын: Буйон Франсуа

Отец ребёнка: Буйон Дени

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
09.04.1747

Сын: Буйон Дени

Отец ребёнка: Буйон Дени

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
21.04.1748

Дочь: Буйон Мадлен

Отец ребёнка: Буйон Дени

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундий-Франш-Конте, Франция
Смерть
22.02.1775
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close