Петров Александр Романович
Место рождения
Дата рождения17.04.1933
Дата смерти09.11.1991
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1933
Отец: Петров Роман Ильич
Мать: Петрова Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
22.06.1958
Сын: Каллас Райнер Александрович
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
07.01.1960
Сын: Петров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна
Макаровка, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
09.12.1965
Дочь: Умнова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Мария Алексеевна
Смерть
09.11.1991