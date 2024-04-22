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Петров Александр Романович

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Место рождения

Рогово, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

17.04.1933

Дата смерти

09.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1933

Отец: Петров Роман Ильич

Мать: Петрова Ирина Семеновна

Рогово, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.06.1958

Сын: Каллас Райнер Александрович

Мать ребёнка: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
07.01.1960

Сын: Петров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна

Макаровка, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна

Красный Хутор, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.12.1965

Дочь: Умнова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна

Красный Хутор, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Мария Алексеевна

Смерть
09.11.1991
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