Мошков Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошков Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1924

Дата смерти

25.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1960

Жена: Мошкова Таисия Александровна

п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Рождение ребёнка
03.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мошкова Таисия Александровна

п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Рождение ребёнка
16.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мошкова Таисия Александровна

п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Смерть
25.01.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
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