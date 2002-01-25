Мошков Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1924
Дата смерти25.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1960
п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Рождение ребёнка
03.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мошкова Таисия Александровна
п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Рождение ребёнка
16.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мошкова Таисия Александровна
п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Смерть
25.01.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл