Румянцева (Лебедева) Анисия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Лебедева) Анисия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1921

Дата смерти

22.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1921

Отец: Лебедев Егор Александрович

Мать: (Лебедева) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова (Румянцева) Галина Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благодаров Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.01.1951

Дочь: Шикина (Благодарова) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Крылов Михаил Ильич

Рождение ребёнка
12.11.1954

Дочь: Козырева (Румянцева) Валентина Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.04.1960

Сын: Румянцев Иван Ильич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.06.2015

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