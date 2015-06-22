Румянцева (Лебедева) Анисия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1921
Дата смерти22.06.2015
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова (Румянцева) Галина Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благодаров Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.01.1951
Дочь: Шикина (Благодарова) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Крылов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
12.11.1954
Дочь: Козырева (Румянцева) Валентина Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.04.1960
Сын: Румянцев Иван Ильич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.06.2015