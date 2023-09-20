Фоменко Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения?.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1898
Отец: Фоменко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1918
Бракосочетание
04.11.1918
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (дев.Фоменко) Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (дев.Фоменко) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Фоменко Трофим Ильич
Мать ребёнка: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1928
Сын: Фоменко Иван Ильич
Мать ребёнка: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: (дев.Фоменко) Зоя Ильинична
Мать ребёнка: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно