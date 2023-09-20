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Фоменко Илья Иванович

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

?.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1898

Отец: Фоменко Иван

Мать: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
16.05.1918

Жена: Фоменко (Якушекно) Марфа Петровна

Бракосочетание
04.11.1918

Жена: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (дев.Фоменко) Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (дев.Фоменко) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Фоменко Трофим Ильич

Мать ребёнка: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.03.1928

Сын: Фоменко Иван Ильич

Мать ребёнка: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Фоменко Николай Ильич

Мать ребёнка: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: (дев.Фоменко) Зоя Ильинична

Мать ребёнка: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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