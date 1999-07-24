Тарасов Мстислав Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Мстислав Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1939

Дата смерти

24.07.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1964

Сын: Тарасов Евгений Мстиславович

Мать ребёнка: не указана

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Галина Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Галина Георгиевна

Смерть
24.07.1999
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