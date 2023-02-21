Соколов Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Андрей Иванович

Мать: Соколов Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Соколов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Соколов Мария Парменовна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Соколов Мария Парменовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Соколов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Соколов Мария Парменовна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Соколов Мария Парменовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Соколов Мария Парменовна

Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Соколов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Соколов Мария Парменовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов Мария Парменовна

Смерть
Неизвестно
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