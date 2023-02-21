Соколов Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Андрей Иванович
Мать: Соколов Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Соколов Мария Парменовна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Соколов Мария Парменовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Соколов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Соколов Мария Парменовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Соколов Мария Парменовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Соколов Мария Парменовна
Рождение ребёнка
08.07.1911
Сын: Соколов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Соколов Мария Парменовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколов Мария Парменовна
Смерть
Неизвестно