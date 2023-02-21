Москвин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1983
Мать ребёнка: Москвина Людмила Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москвина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Москвина Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно