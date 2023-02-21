Москвин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1983

Сын: Москвин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Москвина Людмила Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москвина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Москвина Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвина Людмила Васильевна

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