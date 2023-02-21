Алпатьев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алпатьев Александр Васильевич

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Место рождения

с. Грушевское, Ростовская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

27.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Грушевское, Ростовская область
Место жительства
С 1927 по 1930
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Украина
Смерть
27.03.1987
Москва, город федерального значения Москва
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