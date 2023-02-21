Алпатьев Александр Васильевич
Место рожденияс. Грушевское, Ростовская область
Дата рождения1900
Дата смерти27.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Грушевское, Ростовская область
Место жительства
С 1927 по 1930
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Украина
Смерть
27.03.1987