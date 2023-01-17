Курнаева Прасковья Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнаева Прасковья Венедиктовна

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Место рождения

Нестерово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

21.01.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.01.1890 ст.

Муж: Курнаев Парфений Федорович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Он вторым браком, она первым браком Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 60об.
Рождение ребёнка
01.11.1890 ст.

Дочь: Курнаева Екатерина Парфеньевна

Отец ребёнка: Курнаев Парфений Федорович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 58об.
Место жительства
1891 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 25 лет ф.230 оп.3 д.2421 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1891 год 1891
Смерть
21.01.1894 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
На родах Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 135об.
Похороны
23.01.1894 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 135об.
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