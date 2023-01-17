Курнаева Прасковья Венедиктовна
Место рождения
Дата рождения1866 ст.
Дата смерти21.01.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1890 ст.
Он вторым браком, она первым браком Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 60об.
Рождение ребёнка
01.11.1890 ст.
Дочь: Курнаева Екатерина Парфеньевна
Отец ребёнка: Курнаев Парфений Федорович
Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 58об.
Место жительства
1891 ст.
Возраст - 25 лет ф.230 оп.3 д.2421 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1891 год 1891
Смерть
21.01.1894 ст.
На родах Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 135об.
Похороны
23.01.1894 ст.
Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 135об.