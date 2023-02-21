Блинова (Уклеина) Софья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Уклеин Федот Логгинов
Мать: Уклеина Анна Никитина
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Рождение ребёнка
1821
Сын: Блинов Петр Калинов
Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров
ЦГАСО ф.32 оп.19 д.92 Исповедная роспись по Градо-Новоузенскому Покровскому собору 1880
Рождение ребёнка
17.01.1831
Дочь: Ксения Калинова
Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д. 1210 МК Чартанлы 1831
Рождение ребёнка
1831
Сын: Блинов Егор Калинов
Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров
ЦГАСО Ф. 150, о. 1, д. 178 Ревизские сказки 1858 (город Новоузенск)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Калинова
Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Калинова
Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно