Блинова (Уклеина) Софья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова (Уклеина) Софья Федотова

Блинова (Уклеина) Софья Федотова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Уклеин Федот Логгинов

Мать: Уклеина Анна Никитина

Рождение ребёнка
1816

Сын: Блинов Петр Калинников

Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
1818

Сын: Блинов Терентий Калинов

Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров

ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Рождение ребёнка
1821

Сын: Блинов Петр Калинов

Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
1827

Сын: Блинов Григорий Калинов

Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ЦГАСО ф.32 оп.19 д.92 Исповедная роспись по Градо-Новоузенскому Покровскому собору 1880
Рождение ребёнка
17.01.1831

Дочь: Ксения Калинова

Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д. 1210 МК Чартанлы 1831
Рождение ребёнка
1831

Сын: Блинов Егор Калинов

Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ЦГАСО Ф. 150, о. 1, д. 178 Ревизские сказки 1858 (город Новоузенск)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Калинова

Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Калинова

Отец ребёнка: Блинов Калина Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Калина Федоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close