Майкапар Самуил Абрамович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Упоминание
Неизвестно
Караимское генеалогическое дерево
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Старшая дочь, Сара, вышла замуж за караима Абрама Майкапара, они жили в Риге,... Показать все
Смерть
1942
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область