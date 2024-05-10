Майкапар Самуил Абрамович 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Майкапар Самуил Абрамович

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Майкапар Абрам Самуилович

Мать: Майкапар (Габай) Сара Самуиловна

Харьков, Харківська область
Упоминание
Неизвестно
Караимское генеалогическое дерево
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Старшая дочь, Сара, вышла замуж за караима Абрама Майкапара, они жили в Риге,... Показать все
Смерть
1942
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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