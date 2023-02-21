Корягин Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Корягин Алексей Никитович
Мать: Корягина Марфа Карпова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Корягин Сергий Алексеевич
Мать ребёнка: Корягина Дарья Матвеева
Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корягина Дарья Матвеева
Смерть
До 1850