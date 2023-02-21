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Корягин Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Корягин Алексей Никитович

Мать: Корягина Марфа Карпова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Корягин Сергий Алексеевич

Мать ребёнка: Корягина Дарья Матвеева

Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корягина Дарья Матвеева

Смерть
До 1850
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