Егорова (Суханова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Суханова) Анна Александровна

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Место рождения

Баранково, Турундаевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Суханов Александр Федорович

Мать: Суханова Мария Максимовна

Баранково, Турундаевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1912 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Павлович

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
свидетель - жена Галактиона Павловича Егорова - Егорова (Дойникова - из Цыпоглазова) София Александровна
Рождение ребёнка
1913

Сын: Егоров Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Павлович

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно
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