Егорова (Суханова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
09.02.1912 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Павлович
свидетель - жена Галактиона Павловича Егорова - Егорова (Дойникова - из Цыпоглазова) София Александровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Егоров Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Егоров Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно