(Bailey) Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Bailey) Ann

(Bailey) Ann

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788

Отец: Bailey John

Мать: Bailey Susannah

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close