Лукин Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1990
Мать ребёнка: Лукина (Екимова) Екатерина Васильевна
Проживает в Калининградской области г. Балтийск
Рождение ребёнка
28.03.1995
Дочь: Лукина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Лукина (Екимова) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
04.07.2002
Дочь: Лукина Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Лукина (Помелова) Маргарита Михайловна
Слободской, город Слободской, Кировская область