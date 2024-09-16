Лукин Алексей Николаевич 28.11.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукин Алексей Николаевич

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Место рождения

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

28.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1966

Отец: Лукин Николай Пантелеевич

Мать: Лукина (Красных) Ирина Дмитриевна

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина (Помелова) Маргарита Михайловна

Рождение ребёнка
29.06.1990

Сын: Лукин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Лукина (Екимова) Екатерина Васильевна

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Проживает в Калининградской области г. Балтийск
Рождение ребёнка
28.03.1995

Дочь: Лукина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Лукина (Екимова) Екатерина Васильевна

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.07.2002

Дочь: Лукина Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Лукина (Помелова) Маргарита Михайловна

Слободской, город Слободской, Кировская область

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