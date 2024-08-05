Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Ивановна

Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1848

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Епифаний Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Лев Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Сидор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Егорович

Смерть
После 1848

Мы используем куки для улучшения работы сайта.