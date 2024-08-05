Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Епифаний Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Лев Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сидор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Егорович
Смерть
После 1848