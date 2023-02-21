Лисков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти17.06.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Лисков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1940
Сын: Лисков Владимир
Мать ребёнка: Лискова Наталья
Рождение ребёнка
12.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лискова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Лискова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисков Виктор
Мать ребёнка: Лискова Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Директор школы
Работа или профессия
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Учитель географии
Смерть
17.06.1987
г. Навои
Причина смерти: Инсульт