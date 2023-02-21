Лисков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисков Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

17.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Лисков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1940

Сын: Лисков Владимир

Мать ребёнка: Лискова Наталья

Рождение ребёнка
12.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лискова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Лискова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Виктор

Мать ребёнка: Лискова Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Директор школы
Работа или профессия
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Учитель географии
Смерть
17.06.1987
г. Навои
Причина смерти: Инсульт
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