Русин Сергей
Место рожденияс.Нижний Гумбет Оренбургской области
Дата рождения1898
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Русин Корней
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русина Анастасия
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русина Анастасия
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русина Анастасия
Смерть
?.01.1943
Причина смерти: пропал безвести в ВОВ
Похороны
Неизвестно