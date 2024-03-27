Русин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русин Сергей

Место рождения

с.Нижний Гумбет Оренбургской области

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Между 1875 и 1881 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Русин Корней

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русина Анастасия

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русина Анастасия

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русина Анастасия

Смерть
?.01.1943
Причина смерти: пропал безвести в ВОВ
Похороны
Неизвестно

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