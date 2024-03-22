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Абрамова Марфа Андреевна

Место рождения

Косики, Южский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Вычислено 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Косики, Южский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
22.06.1884 ст.

Муж: Корнилов Александр Петрович

Рылова, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Ф. 590. Оп. 16. Д. 40 том 2. Метрические книги церквей Вязниковского уезда за 1884 год л. 98об–99
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1910

Дочь: Корнилова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Корнилов Александр Петрович

Рождение ребёнка
21.09.1908

Дочь: Корнилова Вера Александровна

Отец ребёнка: Корнилов Александр Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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