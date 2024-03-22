Абрамова Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1867 ст.
Бракосочетание
22.06.1884 ст.
Рылова, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Ф. 590. Оп. 16. Д. 40 том 2. Метрические книги церквей Вязниковского уезда за 1884 год л. 98об–99
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1910
Дочь: Корнилова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Корнилов Александр Петрович
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: Корнилова Вера Александровна
Отец ребёнка: Корнилов Александр Петрович
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно