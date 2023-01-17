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Драмшева Елена Владимировна
Драмшева Елена Владимировна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
05.02.1958
Пол
Женский
Отец
Драмшев Владимир Иванович
1936 г.р.
Мать
Драмшева (Овсянникова) Людмила Евгеньевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1958
Отец:
Драмшев Владимир Иванович
Мать:
Драмшева Людмила Евгеньевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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