Хаматдинова Альфира Мухетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1975
Сын: Фаткуллин Ильгиз Вазитович
Отец ребёнка: Фаткуллин Вазит Мухетдинович
Рождение ребёнка
30.07.1982
Дочь: Фаткуллина Гульшат Вазитовна
Отец ребёнка: Фаткуллин Вазит Мухетдинович
Рождение ребёнка
20.11.?
Сын: Фаткуллин Эмиль Вазитович
Отец ребёнка: Фаткуллин Вазит Мухетдинович
Бракосочетание
Неизвестно