Хаматдинова Альфира Мухетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаматдинова Альфира Мухетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович

Мать: Садретдинова Халиля Ибрагимовна

Рождение ребёнка
12.05.1975

Сын: Фаткуллин Ильгиз Вазитович

Отец ребёнка: Фаткуллин Вазит Мухетдинович

Рождение ребёнка
30.07.1982

Дочь: Фаткуллина Гульшат Вазитовна

Отец ребёнка: Фаткуллин Вазит Мухетдинович

Рождение ребёнка
20.11.?

Сын: Фаткуллин Эмиль Вазитович

Отец ребёнка: Фаткуллин Вазит Мухетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаткуллин Вазит Мухетдинович

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