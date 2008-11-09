Сорокина Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Анастасия Романовна

Сорокина Анастасия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.2008

Отец: не указан

Мать: Сорокина Екатерина Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close