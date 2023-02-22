Астафьева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1915
Дата смерти10.11.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астафьев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Астафьев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафьев Алексей
Смерть
10.11.1990
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область