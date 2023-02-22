Астафьева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1915

Дата смерти

10.11.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Астафьев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Алексей

Смерть
10.11.1990
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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