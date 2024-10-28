Калинина (Верюжеская) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Верюжеская) Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Верюжеский Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подсосонный Степан Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

у него жена Евдокия «взята той же волости» у дьячего Афанасия Верюжеского
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Калинин Николай Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
С 1779 по 1783

Сын: Калинин Степан Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Михайлович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Калинин Павел Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Михайлович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1796 по 1799

Сын: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Михайлович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
значится в семье "приемышем" с 1802 г. (в 1799 г. еще нет); фамилия "Подсосонный" появляется в ревизии 1816 г.
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Калинина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван Михайлович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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