Калинина (Верюжеская) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1763
Отец: Верюжеский Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
у него жена Евдокия «взята той же волости» у дьячего Афанасия Верюжеского
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Калинин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
С 1779 по 1783
Отец ребёнка: Калинин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Калинин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
С 1796 по 1799
Сын: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович
Отец ребёнка: Калинин Иван Михайлович
значится в семье "приемышем" с 1802 г. (в 1799 г. еще нет); фамилия "Подсосонный" появляется в ревизии 1816 г.
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Калинина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно