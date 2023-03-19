Попов Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти02.04.1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Попов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1909
Дочь: Попова Тамара Семеновна
Мать ребёнка: Попова (Переверзева) Анна Петровна
Смерть
02.04.1947
Рождение ребёнка
10.05.1998
Дочь: Ножко (Попова) Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Попова (Переверзева) Анна Петровна