Попов Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

02.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Попов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Переверзева) Анна Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1909

Дочь: Попова Тамара Семеновна

Мать ребёнка: Попова (Переверзева) Анна Петровна

Смерть
02.04.1947
Рождение ребёнка
10.05.1998

Дочь: Ножко (Попова) Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Попова (Переверзева) Анна Петровна

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