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Тихонов Виталий Владимирович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Тихонов Владимир Александрович

Мать: Тихонова Зоя Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Тихонов Эдуард Витальевич

Мать ребёнка: Тихонова Таисия Григорьевна

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Шостак Наталья Витальевна

Мать ребёнка: Тихонова Таисия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Таисия Григорьевна

Смерть
2000
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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