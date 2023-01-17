Тихонов Виталий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
1960
Сын: Тихонов Эдуард Витальевич
Мать ребёнка: Тихонова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Шостак Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Тихонова Таисия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область