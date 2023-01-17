Буров Пётр Никитич
Место рождения
Дата рождения02.10.1872
Дата смерти02.11.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1872
Место жительства
С 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1905 по 1909
Туркестан
Место жительства
С 1909
Виленский уезд
Место жительства
По 1954
г. Балтимор, США
Место жительства
Неизвестно
г. Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Смерть
02.11.1954
г. Балтимор, США