Буров Пётр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Пётр Никитич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

02.10.1872

Дата смерти

02.11.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1872
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1905 по 1909
Туркестан
Место жительства
С 1909
Виленский уезд
Место жительства
По 1954
г. Балтимор, США
Место жительства
Неизвестно
г. Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Смерть
02.11.1954
г. Балтимор, США
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