Боровских Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1921
Рождение ребёнка
1923
Сын: Боровских Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Боровских Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Боровских Николай Петрович
Отец ребёнка: Боровских Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно