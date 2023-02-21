Боровских Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровских Антонина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.11.1921

Муж: Боровских Пётр Иванович

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Боровских Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Боровских Пётр Иванович

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Боровских Николай Петрович

Отец ребёнка: Боровских Пётр Иванович

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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