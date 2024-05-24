Неизвестна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестна

Неизвестна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.?

Дочь: Гришанова Галина

Отец ребёнка: Гришанов Павел

Рождение ребёнка
11.05.1950

Дочь: Набока Людмила Павловна

Отец ребёнка: Гришанов Павел

Рождение ребёнка
26.10.1953

Сын: Гришанов Виктор

Отец ребёнка: Гришанов Павел

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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