Неизвестна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.?
Дочь: Гришанова Галина
Отец ребёнка: Гришанов Павел
Рождение ребёнка
11.05.1950
Дочь: Набока Людмила Павловна
Отец ребёнка: Гришанов Павел
Рождение ребёнка
26.10.1953
Сын: Гришанов Виктор
Отец ребёнка: Гришанов Павел
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно