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Ортман Эдуард

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Место рождения

Россия Саратовская губерня Камышынского уезда Каменской волости село Семеновка

Дата рождения

05.11.1903

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1903

Отец: Ортман Михаил

Мать: Ортман Елизавета

Россия Саратовская губерня Камышынского уезда Каменской волости село Семеновка
Бракосочетание
1921

Жена: Ортман Розалия Петровна

Россия Саратовская губерня Камышынского уезда Каменской волости село Иловля
Рождение ребёнка
10.11.1922

Сын: Ортман Виктор Эдуарвич

Мать ребёнка: Ортман Розалия Петровна

Рождение ребёнка
08.06.1924

Дочь: Бокова Августа Эдуардовна

Мать ребёнка: Ортман Розалия Петровна

Рождение ребёнка
27.07.1932

Дочь: Ортман Эмма Эдуардовна

Мать ребёнка: Ортман Розалия Петровна

Смерть
1937
Рождение ребёнка
26.07.1938

Дочь: Кузнецова Ольга Эдуардовна

Мать ребёнка: Ортман Розалия Петровна

Россия Краснодарский край Тбилисский район село Семеновка
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