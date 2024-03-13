Ортман Эдуард
Место рожденияРоссия Саратовская губерня Камышынского уезда Каменской волости село Семеновка
Дата рождения05.11.1903
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1903
Отец: Ортман Михаил
Мать: Ортман Елизавета
Россия Саратовская губерня Камышынского уезда Каменской волости село Семеновка
Бракосочетание
1921
Жена: Ортман Розалия Петровна
Россия Саратовская губерня Камышынского уезда Каменской волости село Иловля
Рождение ребёнка
10.11.1922
Мать ребёнка: Ортман Розалия Петровна
Рождение ребёнка
08.06.1924
Дочь: Бокова Августа Эдуардовна
Мать ребёнка: Ортман Розалия Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1932
Дочь: Ортман Эмма Эдуардовна
Мать ребёнка: Ортман Розалия Петровна
Смерть
1937
Рождение ребёнка
26.07.1938
Дочь: Кузнецова Ольга Эдуардовна
Мать ребёнка: Ортман Розалия Петровна
Россия Краснодарский край Тбилисский район село Семеновка