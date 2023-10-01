- Наталья Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смерти29.03.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 200-14-77 стр.42-43 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.10.1850 ст - 15 лет)
Бракосочетание
Около 1854 ст.
Муж: - Василий Гурьянович
Смерть
29.03.1904 ст.
Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена, вдовая после 1-го брака в 70-73 года (от старости)
Похороны
31.03.1904 ст.
МК 56-13-43 стр.267-268 (Умершие №-15ж)