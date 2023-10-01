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- Наталья Савельевна

Место рождения

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

29.03.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
РС 200-14-77 стр.42-43 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.10.1850 ст - 15 лет)
Бракосочетание
Около 1854 ст.

Муж: - Василий Гурьянович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
29.03.1904 ст.
Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена, вдовая после 1-го брака в 70-73 года (от старости)
Похороны
31.03.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.267-268 (Умершие №-15ж)

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