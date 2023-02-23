Карамушко Николай
Место рожденияАндрюки , Мостовской район , Краснодарский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Андрюки , Мостовской район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.09.1950
Сын: Карамушко Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Карамушко Вера Денисова
Андрюки , Мостовской район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карамушко Вера Денисова
Андрюки , Мостовской район , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карамушко Вера Денисова
Смерть
Неизвестно
Андрюки , Мостовской район , Краснодарский край