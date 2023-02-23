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Карамушко Николай

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Место рождения

Андрюки , Мостовской район , Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Андрюки , Мостовской район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.09.1950

Сын: Карамушко Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Карамушко Вера Денисова

Андрюки , Мостовской район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карамушко Вера Денисова

Андрюки , Мостовской район , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карамушко Вера Денисова

Смерть
Неизвестно
Андрюки , Мостовской район , Краснодарский край
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