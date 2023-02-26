Матрена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Вера Семенова
Отец ребёнка: Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Татьяна Семенова
Отец ребёнка: Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Семенова
Отец ребёнка: Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федосья Семенова
Отец ребёнка: Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Василий Семенов
Отец ребёнка: Семен Филиппов
Смерть
Неизвестно