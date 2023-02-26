Матрена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Вера Семенова

Отец ребёнка: Семен Филиппов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Татьяна Семенова

Отец ребёнка: Семен Филиппов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Семен Филиппов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Семенова

Отец ребёнка: Семен Филиппов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Горячев Прокофий Семенов

Отец ребёнка: Семен Филиппов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федосья Семенова

Отец ребёнка: Семен Филиппов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Горячев Андрей Семенов

Отец ребёнка: Семен Филиппов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Василий Семенов

Отец ребёнка: Семен Филиппов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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