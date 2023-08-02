Спириденков Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпириденков Василий Васильевич

Спириденков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1910

Отец: Спириденков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1949

Дочь: Иванова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Спириденкова Марина Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спириденкова Марина Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спириденков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Спириденкова Марина Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворошилова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Спириденкова Марина Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спириденков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Спириденкова Марина Львовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close