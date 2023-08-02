Спириденков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1910
Отец: Спириденков Василий
Рождение ребёнка
22.01.1949
Дочь: Иванова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Спириденкова Марина Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спириденков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Спириденкова Марина Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворошилова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Спириденкова Марина Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спириденков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Спириденкова Марина Львовна
Смерть
Неизвестно