Введенский Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Введенский Михаил

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Введенская (Карсницкая) Феодосия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Софронова (Введенская) Надежда МихайловнаОколо 1795 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Введенская (Карсницкая) Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Софронова (Введенская) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Введенская (Карсницкая) Феодосия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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