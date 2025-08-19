Введенский Михаил
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Введенская (Карсницкая) Феодосия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Софронова (Введенская) Надежда МихайловнаОколо 1795 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Софронова (Введенская) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Введенская (Карсницкая) Феодосия Васильевна
Смерть
Неизвестно