Григорович Дмитрий Павлович
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения1883
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украина
Место жительства
С 1922
Место жительства
С 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1927
Смерть
1938