Григорович Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорович Дмитрий Павлович

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Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

1883

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украина
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1927
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1938
Москва, город федерального значения Москва
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